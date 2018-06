Comemoração de bom resultado da Seleção na Copa termina em pancadaria em Toritama

Na noite desta quarta-feira (27) uma intensa pancadaria foi registrada por um internauta no município de Toritama, situado no Agreste Setentrional de Pernambuco. Na ocasião um grupo de pessoas comemoravam o resultado da Seleção Brasileira sobre a Seleção da Sérvia no momento em que foi iniciada a confusão.





De acordo com informações levantadas pela nossa equipe de reportagem, um desentendimento teria ocorrido no local e gerou o atrito entre um grupo de pessoas. As agressões, entretanto, foram desproporcionais, já que uma grande quantidade de pessoas passou a espancar um indivíduo sozinho.





Nas imagens não é possível precisar o momento em que a Polícia Militar interfere no caso, mas o efetivo de segurança esteve no local após o ocorrido. O motivo real que teria gerado o início das agressões não foi divulgado, mas o policiamento suspeita que o consumo de álcool por parte dos torcedores possa ter afetado os ânimos.