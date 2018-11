Criança de 9 anos é baleada por primo de 10, enquanto brincava, na cidade de Toritama

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Na noite desta segunda-feira (12), uma menina de 9 anos de idade deu entrada no Hospital Nossa Senhora de Fátima ferida por disparo de arma de fogo.





Na ocasião, a menina de 9 anos saía do banheiro no momento que outra criança de 10 anos de idade, brincava com a arma e acidentalmente disparou nela. A arma era uma espingarda de chumbo. O chumbo ficou alojado no ombro esquerdo da criança.





A criança foi transferida para o Hospital Otávio de Freitas na capital pernambucana. A criança segue internada mas passa bem.