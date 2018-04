Idoso atropelado em Santa Cruz do Capibaribe morre no HR

Acidente registrado em vídeo na última segunda (23) teve repercussão nacional.

Faleceu nesta quarta-feira (25), o senhor Paulo Monteiro Silva, de 62 anos, atropelado na última segunda-feira (23) na rodovia PE-160, em Santa Cruz do Capibaribe. A vítima foi atingida por um automóvel de passeio que era conduzido por uma mulher. Visivelmente a motorista perdeu o controle da direção e acertou em cheio o homem que estava parado no acostamento –

A nossa reportagem entrou em contato com familiares e confirmou o falecimento. Segundo informações, Paulo estava internado no Hospital da Restauração (HR), em Recife, após ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe. O mesmo passou por uma bateria de exames, mas acabou não resistindo após passar pela UTI.





O caso gerou grande repercussão e foi noticiado por várias emissoras de televisão de nível nacional. Nas redes sociais diversas pessoas lamentaram o ocorrida e grande parte acredita que falta de sinalização da vida também contribuiu para o acidente. O cronograma de velório e sepultamento ainda não foi informado.