Chuvas mudam paisagem de Santa Cruz do Capibaribe

Foto: Bruno Muniz (Agreg Imagem)

Durante vários anos o município de Santa Cruz do Capibaribe deu lugar ao cinza da vegetação sofrida e reservatórios secos devido ao período de estiagem. Porém, bastou algumas semanas de boas chuvas para que a cidade recuperasse o seu verde vibrantes nas quatro extensões.

Foto: Bruno Muniz (Agreg Imagem)

Essa semana a nossa reportagem esteve no popular morro do bairro Palestina, onde registrou belas imagens da panorâmica geral da cidade vista do alto. Até onde os olhos alcançam, o cenário é totalmente diferente do que se havia visto no início do ano.

Foto: Bruno Muniz (Agreg Imagem)

Lado negativo





Apesar da boa quantidade de água que se acumulou em vários reservatórios, o município tem sofrido com a parte de infraestrutura que foi ainda mais comprometida com os recentes temporais. Em algumas ruas os transtornos geram situação quase que intransitável.