Santa Cruz do Capibaribe registra segundo homicídio do mês de março

Foi registrado nesta quarta-feira, 06, em Santa Cruz do Capibaribe, mais um crime de morte. O fato aconteceu próximo a uma comunidade católica, provavelmente durante a madrugada.

De acordo com informações, a vítima foi identificada como sendo Sávio da Silva Bezerra, de 22 anos. A Polícia Civil apontou que o rapaz foi morto possivelmente através de arma branca.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Este foi o segundo homicídio registrado no mês de março em Santa Cruz do Capibaribe.





