Jovem é assassinado a pedradas em Santa Cruz do Capibaribe

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Na manhã deste domingo (17), um homicídio foi registrado nas proximidades de um campo de futebol, entre os bairros Palestina e Neco Aragão em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.





A vítima foi identificada como sendo Manoel Teixeira da Silva, de 19 anos, mais conhecido como 'Manu', o qual foi assassinado a pedradas. Ao lado do corpo foi encontrado uma pedra grande, provavelmente a usada no crime.

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

A vítima havia saído do presídio há aproximadamente 10 dias, e residia no bairro Santo Agostinho, também em Santa Cruz do Capibaribe.