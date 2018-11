No início da tarde desta terça-feira (13), uma criança de aproximadamente 3 anos de idade morreu vítima de afogamento em uma piscina, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe.

Foto: Divulgação

O fato aconteceu no Loteamento Maria Vieira. A criança do sexo masculino identificada como sendo João Pedro Arruda Alves, de 2 anos de idade, estava segundo informações, indo para escola, no momento em que caiu na piscina.