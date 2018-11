CDL está com inscrições abertas para curso de Inteligência Emocional

Saber controlar as emoções. Buscar alternativas inteligentes para solucionar problemas, afinal, um bom líder resolve problemas e não os cria. É com essa perspectiva que a CDL de Santa Cruz do Capibaribe está promovendo o Curso de Inteligência Emocional, com foco na Gestão de Lideranças.





O curso vai acontecer nos dias 3, 5, e 7 de dezembro, das 19 às 22 horas. Serão três encontros de pura imersão, com a professora e Coach Madellon Leite e com o professor Betto Aragão, onde os participantes poderão realizar testes e descobrir seus perfis de líderes, a fim de que possam aplicar na prática suas habilidades e controlar melhor os seus impulsos.





As vagas são limitadas, pois como o curso requer imersão, é preciso que todos estejam atentos aos testes para melhores resultados. Será a última turma do ano. Garanta a sua vaga. Entre em contato com a CDL e se inscreva. 3731-2850 ou pelo WhatsApp: 9.9400-2291.