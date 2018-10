Idoso é detido após tentar abusar de adolescente em distrito de Taquaritinga do Norte

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem) Na tarde deste domingo (21), policiais do 24° BPM foram solicitados por populares que relataram que havia um idoso tentando arrombar a porta de uma residência, na Rua Getúlio Vargas em Pão de Açúcar, distrito de Taquaritinga do Norte/PE.





De imediato, o policiamento se deslocou para o referido endereço e avistaram o senhor Robélio Francisco de Souza, de 66 anos, com uma foice efetuando golpes contra a porta de uma residência, a proprietária do imóvel disse ao efetivo que o mesmo era seu tio e estava tentando arrombar a porta para adentrar na residência para manter relação sexual com sua filha de 12 anos.



De acordo com as informações repassadas pela mãe da menina, o mesmo manteve relação sexual com a menina quando ela estava com 11 anos, sendo descoberto e registrado a queixar na delegacia de Taquaritinga do Norte.