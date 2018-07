Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte passa por reforma

Foto: Divulgação

O prédio que abriga a Câmara Municipal de Vereadores de Taquaritinga do Norte está passando por reformas neste início do mês de julho. Na ocasião, principalmente o telhado e o revestimento de gesso vivenciam reparos para melhorias, de acordo com a presidência.





Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Eraldo da Pedra Preta e o vice-presidente Professor Jurandir falaram sobre a reforma e a apontaram como necessária para o bom andamento dos trabalhos no legislativo local.





Ainda não há um prazo concreto para finalização dos reparos, mas a expectivativa é que nos próximos dias o prédio já esteja pronto para receber as sessões semanais.