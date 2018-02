Chuva faz desabar parte da cobertura do Calçadão Miguel Arraes de Alencar

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Nesta sexta-feira (16) as chuvas que caíram por sob o município de Santa Cruz do Capibaribe provocaram alguns pontos com alagamentos no perímetro urbano da cidade. Em alguns pontos, pequenas estruturas cederam e causaram transtornos aos moradores.

Em um dos casos mais graves registrados pela nossa equipe de reportagem, parte da cobertura que reveste o Calçadão Miguel Arraes de Alencar, por trás do Moda Center Santa Cruz, desabou. O desabamento do teto ocorreu no popular Bloco Azul do empreendimento comercial.