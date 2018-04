Acusado de atropelar adolescente na PE-160, se apresenta à polícia em Santa Cruz do Capibaribe

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Na noite da última terça-feira (03), o acusado de atropelar o adolescente Cleiton Vinícius na PE-160, no último domingo, se apresentou na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Capibaribe, juntamente com um advogado.





A identidade do acusado não foi divulgada, e só deverá ser revelada após as apurações dos fatos. O delegado de Santa Cruz, Dr. Flaubert Queiroz afirmou que irá ouvir todos os depoimentos, dentre esses depoimentos os das testemunhas que estavam no local e a criança que estava com a vítima no momento do acidente.