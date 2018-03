Homem morre após acidente em via urbana de Santa Cruz do Capibaribe

Foto: Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (22), um homem de 31 anos identificado como Emerson da Silva morreu após cair com a sua motocicleta na rodovia PE-160, no perímetro urbano do município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Segundo informações, a vítima estava em uma motocicleta modelo 50cc quando teria perdido o controle e caiu, batendo respectivamente com o crânio no meio-fio que divide os dois sentidos da rodovia.

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

O socorro médico esteve no local, porém constatou a morte. Policiais militares também fizeram o isolamento da área até que os procedimentos de rotina fossem realizados no local. O corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru.