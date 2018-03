Homem acusado de vários crimes é preso em Vertentes, no Agreste

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Na tarde desta segunda-feira (05), policiais do Malhas da Lei AIS-17 juntamente com policiais do Serviço Reservado do 24° BPM e policiais civis da delegacia de Vertentes realizaram a prisão de um indivíduo acusado de vários crimes.





O mandato prisão foi em desfavor Alexandre Amaral da Silva de 28 anos, mandado de prisão este expedido pela Comarca da cidade de São Bento do Una pelos crimes de homicídio e posse ilegal de entorpecentes.