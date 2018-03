Automóvel em movimento pega fogo em Santa Cruz do Capibaribe

Bombeiro ficou levemente ferido durante ação de contenção das chamas.

Na manhã desta quarta-feira (14), um jovem estava conduzindo o seu automóvel sentido Santa Cruz do Capibaribe/Pão de Açúcar, distrito de Taquaritinga do Norte, no Agreste, quando o veículo começou a pegar fogo em plena via.

Diante do ocorrido o condutor rapidamente abandonou o veículo tendo em vista que as chamas já haviam se tornado incontroláveis e não havia qualquer tipo de suporte para apagá-las, apesar do mesmo ter pedido ajuda e ter gasto aproximadamente seis extintores de incêndio de outros veículos, o carro foi completamente consumido pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegando ao local os agentes conseguiram enfim conter as chamas, porém o veículo já tinha sofrido perda total. O proprietário do veículo relatou que o mecânico estava levando o veículo para a oficina para realizar alguns reparos na parte hidráulica. De acordo com informações do próprio dono do veículo o mesmo estava avaliado em R$ 10 mil.

Bombeiro ferido





No momento da contenção das chamas, um agente do Corpo de Bombeiros estava tentando tirar o cilindro de gás do automóvel e acabou sofrendo um corte na região da boca após um parafuso atingi-lo. O homem que não teve a identidade revelada foi levado por uma das unidades móveis do Corpo de Bombeiros para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local onde recebeu atendimento médico. Apesar do ferimento, o mesmo passa bem.

