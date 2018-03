Acusado de agredir esposa é preso em Taquaritinga do Norte

Foto: Bruno Muniz (Agreg Imagem)

Neste domingo (18) mais um caso de agressão contra mulher foi registrado no município de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Na ocasião um homem identificado como Marcos Vinícius Ferreira (27 anos) foi preso após ameaçar e agredir a própria companheira em uma localidade conhecida como Serrinha, no distrito de Pão Açúcar.





Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estava em casa através de um indulto e passaria apenas oito dias. Apesar do tempo curto foi o suficiente para que o mesmo agredisse a esposa, inclusiva a asfixiando. Toda a agressão aconteceu na frente de uma criança de apenas 4 anos.