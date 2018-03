Acidente motociclístico em Vertentes deixa vítima fatal

Vítima fatal do acidente foi identificada como sendo José Fábio – Foto: Reprodução

No início da noite deste domingo (11) um homem morreu após sofrer um acidente de motocicleta na zona rural do município de Vertentes, mais precisamente em uma localidade conhecida como Sítio Ferraz.

Vítima morreu antes mesmo de receber qualquer tipo de socorro médico – Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

De acordo com informações da nossa equipe de reportagem que esteve no local do ocorrido, a vítima foi identificada como José Fábio Figueroa, de 32 anos. O mesmo conduzia uma motocicleta modelo 150cc quando acabou perdendo o controle após passar por uma lombada e caiu.

Motocicleta que era conduzida pelo popular – Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Com o tombo a vítima sofreu ferimentos graves, principalmente na região encefálica. A Polícia Militar esteve no local realizando os primeiros levantamentos e em seguida a vítima foi levada para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru.