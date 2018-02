Santa Cruz do Capibaribe terá programação movimentada no Carnaval

Imagem: Blog do Bruno Muniz

O município de Santa Cruz do Capibaribe terá muitas atividades de Carnaval neste mês de fevereiro de 2018. Blocos e apresentações culturais farão parte do cronograma que inclusive já teve início no mês de janeiro.

Foto: Assessoria de Comunicação

No próximo sábado (10) será a vez do Bloco dos Que Não Foram sair ás ruas. A concentração ocorrerá às 15h na Escola José Francelino e a chegada será na Praça do Estudante.

Foto: Assessoria de Comunicação

Na terça-feira o Bloco 'Se Vire' sairá na Vila do Pará, zona rural da cidade. O evento no distrito tem previsão de início para às 12h.

Foto: Assessoria de Comunicação