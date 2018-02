Pássaro raro é registrado por fotógrafo em Santa Cruz do Capibaribe

Pássaro foi fotografado neste mês de fevereiro na 'Capital da Moda' – Foto: Admilson Gomes (Facebook/Reprodução)

No início desta semana um fotógrafo residente no município de Santa Cruz do Capibaribe registrou um pássaro raro em pleno perímetro urbano do município. Admilson Gomes que também é empresário fotografou a espécie conhecida como "mãe-da-lua" (também como urutau, urutau-comum, urutágua, urutágo, Kúa-kúa e Uruva) no pico de um poste de energia elética.





O imponente animal apareceu no município após as recentes chuvas que caíram por sob a cidade. Também chamado de "pássaro-fantasma" por conseguir ficar muito tempo imóvel, a espécie está ameaçada de extinção em diversos estados. Registros como este são extremamente raros, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).





No Peru, mais especificamente na amazônia peruana, o Nyctibius griseus é uma ave arraigada na mitologia dos povos indígenas, onde é conhecido como “Ayaymama”, pois seu canto também lembra uma criança exclamando “aí, aí, mama!”. Há inclusive uma lenda peruana que conta que um bebê foi abandonado por sua mãe na floresta para evitar que morresse por uma peste que já havia dizimado todo o povo de uma tribo. Teria sido neste período em que o garoto havia se transformado em uma ave e que em todas as noites lamentava por sua mãe.





Muitas vezes confundido com troncos de árvores, o mãe-da-lua se alimenta basicamente de insetos noturnos, em especial mariposas de tamanho elecado, além de cupins e outros besouros que também possuem hábitos noturnos. Nas redes sociais o autor do registro comemorou o feito.