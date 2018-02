Segundo informações, o fato aconteceu na rua São Paulo, bairro Santa Tereza, onde a vítima identificada como Anderson Henrique da Silva (20 anos) estava chegando em sua residência no momento em que dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram do mesmo e anunciaram o assalto, durante a investida o jovem tentou reagir ao assalto e foi atingido na região dos testículos.

No início da tarde desta segunda-feira (19), um jovem foi atingido por disparo de arma de fogo em Santa Cruz do Capibaribe.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local realizando os socorros devidos, em seguida conduziu o mesmo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, onde após receber atendimento médico ele foi transferido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

Testemunhas afirmaram que o jovem já teria sofrido uma tentativa de homicídio, onde na ocasião foi atingido na altura do peito.