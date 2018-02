Imóvel desaba no município de Toritama

Foto: Reprodução

Na manhã desta quarta-feira (14) um imóvel desabou no município de Toritama, no Agreste de Pernambuco. A residência que seria de propriedade de um homem conhecido apenas como 'Carlinhos do Bar' simplesmente foi ao chão sem motivo aparente.





Moradores que residem nas imediações do local onde o fato aconteceu fizeram buscar preliminares na expectativa de encontrar algum possível ferido, porém informações posteriores deram conta que não havia ninguém em casa no momento do desabamento.

Foto: Reprodução