Acusado de abusar de criança é preso em Santa Cruz do Capibaribe

Foto: Ademilton Silva (Agreg Imagem)

Na noite de terça-feira (13) um homem foi levado para delegacia de Santa Cruz do Capibaribe após ser acusado de abusar sexualmente de um garoto de apenas 10 anos de idade. Cristiano Alexandrino da Silva (30 anos) confessou o ato e justificou que estava ingerindo bebida alcoólica juntamente com a mãe do menor quando o fato teria ocorrido.