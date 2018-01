Acidente deixa vários feridos em Brejo da Madre de Deus

Foto: Divulgação

Na noite do último domingo (14), um grave acidente registrado no perímetro urbano da rodovia PE-145, em Brejo da Madre de Deus, deixou várias pessoas gravemente feridas. O caso aconteceu próximo ao Posto de Saúde do distrito de Barra de Farias.





Segundo informações, um veículo modelo Doblô trafegava pela rodovia citada no momento em que ao passar por uma lombada em alta velocidade o automóvel passou para a pista contrária e bateu de frente com outro veículo de passeio.





No outro veículo, um modelo Nissan March, estavam o pastor da Igreja Anglicana de Brejo da Madre de Deus juntamente com dois outros populares, esses que se deslocavam para um culto. Os ocupantes do outro automóvel estariam sendo conduzidos por um motorista provavelmente sob efeito de bebida alcoólica, este que também utiliza uma prótese na perna esquerda.

Foto: Divulgação

Ambos os veículos ficaram bastante danificados. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local realizando o socorro das vítimas que foram encaminhadas para unidades hospitalares da região. Apesar dos ferimentos, todos sobreviveram.





O pastor identificado como Antônio Adolpho Gomes (34 anos) sofreu uma fratura em uma das pernas e foi encaminhado para um hospital privado de Caruaru. Os acompanhantes do mesmo identificados como Guilherme Oliveira Amorim (13 anos) e Marcela Oliveira Amorim (de 14 anos), ambos irmãos, sofreram diversas escoriações e foram encaminhados para uma unidade hospitalar em Recife.

Foto: Divulgação

Jeferson Henrique Rodrigues Freitas (25 anos) foi arremessado para fora do veículo e se feriu gravemente. Ele teve várias escoriações, cortes na cabeça e no pescoço e ficou inconsciente, sendo transferido para o Hospital da Restauração no Recife.