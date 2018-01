Acidente com vítima fatal é registrado na BR-104, no Agreste

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local para realizar os primeiros socorros, porém devido a gravidade dos ferimentos, a vítima que foi lançada para fora do automóvel acabou morrendo. Os outros dois ocupantes do veículo foram levados para uma unidade hospitalar não informada, porém não corre risco de morte. Outra informações também apontam que Everton não usava cinto de segurança no momento do impacto.

Foto: Divulgação

O corpo do rapaz ainda está na cidade de Caruaru, no Instituto de Medicina Legal (IML). Porém, familiares já detalharam que ao chegar em Santa Cruz do Capibaribe ele será velado na Igreja Adventista do bairro Cruz Alta (situada no final da Rua Sebastião Bastos, após o canal).