À caminho de apresentação em Taquaritinga do Norte, equipe de Gabriel Diniz é assaltada

Na madrugada do último domingo (14), a equipe de músicos do cantor Gabriel Diniz foi assaltada no momento em que se deslocavam para o município de Taquaritinga do Norte, onde a atração se apresentaria na Tradicional Festa de Santo Amaro.





Segundo informações, o grupo foi abordado por indivíduos armados no decorrer do percurso, mais precisamente em Batateiras – distrito de Belém de Maria – onde na ocasião tiveram R$ 32 mil levados pelos assaltantes. A polícia está investigando o caso, porém não forneceu maiores detalhes sobre o ocorrido.