Indivíduo que morreu ao trocar tiros com a polícia em Toritama estava foragido após obter Indulto de Natal

Foto: Bruno Muniz (Agreg Imagem)

O município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado, recebe, nesta quarta-feira (17), a primeira reunião descentralizada da Câmara de Defesa Social, em 2018. Coordenado pelo secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire, o colegiado reunirá prefeitos, juízes e promotores da região, assim como gestores das polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros. O intuito é discutir ações conjuntas de prevenção e combate à violência. Com início previsto para as 14hrs, o encontro será realizado no auditório do Moda Center, no km 12, da Rodovia PE-160.





Vinculada ao Pacto pela Vida (PPV), a Câmara de Defesa Social conta com reuniões semanais, em Recife, onde são identificadas e discutidas ações transversais de outras secretarias e esferas de governo com o objetivo de serem implementadas às reuniões do PPV. Esse é o quinto encontro descentralizado do grupo, que em 2017, esteve nos municípios de Vitória de Santo Antão, Caruaru, Serra Talhada e Arcoverde.